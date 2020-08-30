Тоскана, Италия, 30 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Первым этапом автогонок в серии «Формулы-1», на котором будут присутствовать зрители, станет Гран-При Тосканы. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба организаторов гонки.

Kremlin.ru Автогонки «Формулы-1»

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"Ежедневно на трибунах могут находиться на более 2880 зрителей. Власти Тосканы утвердили детализированный план мер по предотвращению распространения коронавируса», — говорится в заявлении пресс-службы.

Этап Гран-При Тосканы станет девятым в сезоне и будет проходить с 11 по 13 сентября. Следующий, десятый этап, будет проходить в Сочи с 24 по 27 сентября и на нем также будет разрешено присутствовать зрителям.

Напомним, 30 августа состоится седьмой этап автогонок серии «Формула-1» — Гран-при Бельгии. Первым на старте будет шестикратный чемпион гонок — британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят стартует с 11-го места.