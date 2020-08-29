Чебоксары, 29 августа, 2020, 20:31 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии на трассе столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

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ДТП произошло в субботу, 29 августа, на 89 км автодороги «Цивильск-Ульяновск». По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека (трое молодых людей и девушка).

«Водитель автомашины «Хендай Солярис»… выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ДАФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в Янтиковском районе Чувашии в ДТП с участием иномарки и велосипедиста пострадали четверо детей.

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