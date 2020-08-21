Чебоксары, , 14:35 — REGNUM В Янтиковском районе Чувашии в аварии с участием иномарки и велосипедиста ранены четверо детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло 20 августа в деревне Старое Буяново Янтиковского района. По данным полиции, 28-летняя жительница Канаша за рулем «Киа Рио» при безуспешной попытке избежать наезда на 10-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, врезалась в столб. В полиции полагают, что ребенок хотел переехать на другую сторону дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

В результате ранения получили четверо детей: помимо велосипедиста, синяки и ушибы получили трое детей в возрасте от одного года до пяти лет, которые находились в салоне иномарки. Все участники ДТП медицинского осмотра отпущены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Чувашии произошло столкновении двух автомобилей, за рулем одного из которых находился 17-летний парень. В результате ранения получили четыре человека.

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