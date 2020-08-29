Москва, 29 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли тульский «Арсенал». Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла 29 августа на «Открытие-Арене» в Москве.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Соболев и Самюэль Жиго, у гостей мяч забил Даниил Хлусевич.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Тульский «Арсенал», в активе которого имеется пять баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 августа московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в рамках пятого тура розыгрыша РПЛ.

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