Москва, 29 августа, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Житель Российской Федерации, который ранее был задержан в столице Белоруссии вместе еще с 32 гражданами, рассказал о встрече с сыном главы республики Александра Лукашенко. Интервью с мужчиной было обнародовано в субботу, 29 августа, на YouTube-канале WarGonzo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

«Мы (задержанные) собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником генштаба… — рассказал мужчина. — Мы с ним встретились».

По его словам, сын Лукашенко заявил задержанным, что президент Белоруссии принял решение вернуть их на Родину, так как генпрокурор РФ и генпрокурор Украины не приехали в республику.

Как передавало ИА REGNUM, граждан РФ, задержанных ранее в Минске, обвиняли в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в республике. Однако подозреваемым, которых на Украине почему-то назвали «вагнеровцами», так и не было предъявлено никаких доказательств их вины.

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