Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
Лондон, 29 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Заявление было распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства Великобритании.
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В заявлении сказано, что западные страны призывают власти Белоруссии «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — сказано в заявлении.
Кроме того, Запад требует от белорусских властей «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан».
Также заявление содержит требование освободить всех «несправедливо задержанных».
Напомним, что белорусская оппозиция, подстрекаемая Западом и координируемая из Польши и Литвы, устроила акции протеста в Белоруссии после выборов президента этой страны 9 августа. По официальным данным, выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, но оппозиция считает иначе.
Акции протеста быстро переросли в столкновения с протестующими. После нескольких дней столкновений ситуация несколько успокоилась, но тем не менее оппозиция продолжает проводить незаконные митинги и склонять работников государственных предприятий к забастовкам (пока не очень успешно).