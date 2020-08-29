Ереван, 29 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Три чартерных рейса из Москвы в Ереван запланированы на первые дни сентября, сообщается 28 августа в пресс-службе посольства Армении в России.

Bouarf Аэропорт «Звартноц». Ереван

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Рейс «Москва — Ереван» с вылетом в 11:00 из аэропорта «Домодедово» запланирован на 2 сентября 2020 года. Также рейс «Москва — Ереван» с вылетом в 11:00 из аэропорта «Домодедово» состоится 4 сентября 2020 года. Рейс «Москва — Ереван» с вылетом из аэропорта «Домодедово» в 15:30 запланирован на 6 сентября 2020 года.

Все рейсы выполнит авиакомпания Nord Star. Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассе аэропорта Домодедово № 85 и в московском офисе авиакомпании Nord Star.

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