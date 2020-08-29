Фучжоу, Китай, 29 августа, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике в метрополитене города Фучжоу после трехмесячного тестирования была запущена в эксплуатацию система оплаты проезда через распознавание лица.

Алексей Попов ИА Красная Весна В Китае

Система работает таким образом, что человек подходит к турникету, останавливается буквально на одну секунду, и в этот момент система распознает лицо. Автоматически производится транзакция со счета человека, так как система интегрирована с банком.