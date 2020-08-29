Будапешт, 29 августа, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Запланированный на 24 сентября в Будапеште матч Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут не провести из-за ограничительных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 29 августа сообщает британская газета The Times.

Armando Sobrino Футбольный мяч

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По данным издания, связанные с пандемией ограничения на въезд иностранных граждан, которые планирует ввести с 1 сентября правительство Венгрии, ставят проведение матча Суперкубка УЕФА под вопрос.

При этом в данном матче должны встретиться мюнхенский клуб «Бавария» и испанская команда «Севилья», причем УЕФА планировали провести данную встречу с присутствием зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Венгрия из-за угрозы распространения коронавируса закроет свои границы практически для всех иностранцев 1 сентября, став первым государством в Евросоюзе, которое возобновит строгий контроль над перемещениями, введенный весной на большей части континента.