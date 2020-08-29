Бишкек, 29 августа, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Киргизии составил 125 случаев, за весь период эпидемии в республике выявили 43 712 случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 августа в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Еще 247 человек выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. Таким образом в республике от COVID-19 за весь период эпидемии выздоровели 37 973 пациента.

Уточняется, что летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировано не было. За весь период эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19 в Киргизии скончались 1058 человек.

За сутки среди медицинских работников было зарегистрировано три новых случая инфицирования. Пять медицинских работников, выздоровевших от COVID-19, были выписаны из стационаров медицинских учреждений, одиннадцать медработников выписаны из домашней самоизоляции.

За весь период эпидемии коронавируса в Киргизии было зарегистрировано 3126 случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди медицинских работников, 2440 из которых выздоровели.