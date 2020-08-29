Витебск, Белоруссия, 29 августа, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Ситуация у западной границы Белоруссии напоминает обстановку, в которой оказался Советский Союз перед Великой Отечественной войной. Такое мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает агентство Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Свое заявление глава республики сделал в рамках визита в Витебскую область. Президент полагает, что тогда СССР застали врасплох.

Александр Лукашенко «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию… Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину».

Как сообщало ИА REGNUM, о решении привести отдельные воинские части Белоруссии в высшую степень боеготовности было объявлено 24 августа.

28 августа в Гродненской области начались масштабные военные учения, которые должны завершиться в последний день месяца.