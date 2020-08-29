Астана, 29 августа, 2020, 06:56 — ИА Регнум. В Казахстане за прошедшие сутки выявили 150 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Казахстане достигло 105 558.

При этом с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Казахстане стали 1563 человека. Выздоровели 95 888 пациентов с коронавирусной инфекцией, их уже выписали из медучреждений страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан намерен закупить в России 2 млн доз вакцин против COVID-19. Не исключено, что в будущем число закупаемых российских вакцин будет увеличен до 5 млн доз.