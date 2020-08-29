Рига, 29 августа, 2020, 06:40 — ИА Регнум. В Латвии 29 августа пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу, распущенную сеймом Латвии 13 февраля. Выборы, которые должны были состояться 25 апреля, дважды переносились правительством Латвии из-за пандемии коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Жителям Риги, а также гражданам Латвии и других стран ЕС, имеющих рижскую «прописку», предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления из 707 кандидатов, объединённых в 15 избирательных списков. Для прохождения в столичную думу списку необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Право проголосовать на субботних выборах на любом из 156 избирательных участков, которые будут открыты с 07:00 до 22:00, имеют 422 681 человек. Около 20% избирателей воспользовались возможностью принять участие в предварительном трёхдневном голосовании.

Напомним, основанием для роспуска столичного законодательного органа послужило то, что столичная мэрия не справлялась с одной из своих основных задач — организацией утилизации бытовых отходов. В настоящее время в Риге функционирует временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса на выборах в Рижскую думу особое внимание уделяется вопросам безопасности.