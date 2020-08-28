Приштина, Сербия, 28 августа, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти и министр финансов Косово Хюкмете Байрами 28 августа приняли участие в виртуальной конференции международных доноров, посвященной проблемам экономического восстановления края после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в конференции принял участие посол США в Приштине Филип Коснетт. Американский дипломат заверил косоваров в том, что его страна намерена продолжать поддерживать Косово в борьбе с коронавирусом.

Также в конференции поучаствовал представитель Европейского Союза Риккардо Серри, а также представители других стран-доноров, агентств по развитию и международных финансовых институтов.

В ходе встречи косовский премьер-министр представил участникам долгосрочный проект экономического восстановления Косово и участия доноров в финансировании приоритетных направлений этого восстановления.

В пресс-релизе правительства Косово говорится, что «немедленная помощь, мобилизованная донорами посредством проектов, поддержки бюджета страны и инвестиционных займов, направленных на восстановление экономики страны в течение 2020 года и запланированная на будущий год, доходит до 400 миллионов евро. Правительство Косово составит Национальную стратегию по развитию на будущие 10 лет, которая станет ориентиром для реформ и долгосрочных целей страны по устойчивому развитию в соответствии с устремлением страны к европейской интеграции».