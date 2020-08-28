Екатеринбург, 28 августа, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть центра города осталась без электричества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

Авария произошла в 17:09 по местному времени. Обесточенной оказалась территория в районе улиц Куйбышева, Степана Разина, Ткачей и Восточная. Без света остался, в частности, жилой комплекс «Чемпион парк».

Частично электроснабжение восстановлено. Бригады энергетиков продолжают работу по ликвидации последствий аварии.