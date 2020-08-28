Милан, Италия, 28 августа, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Оппозиционные фракции совета провинции Ломбардия (Милан) в пятницу, 28 августа, внесли на рассмотрение совета предложение отправить главу региона Аттилио Фонтану в отставку.

Associazione Amici di Piero Chiara Аттилио Фонтана

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Оппозиционеры (представители либеральных партий и популистского «Движения 5 звезд») полагают, что действия властей региона в период начала эпидемии были запоздалыми и недостаточно эффективными.

Имеющие большинство в местном совете правоцентристы, в свою очередь, отмечают, что именно на Ломбардию пришелся основной «удар» эпидемии, а система здравоохранения оказалась не готовой к нему «благодаря» либералам, на протяжении многих лет на национальном уровне урезавшим затраты на эту сферу.

Лидер либералов Никола Дзингаретти в первые дни эпидемии отказывался в нее верить и публично призывал не соблюдать ограничений, теперь его коллегам не стоило бы кого-то обвинять в неэффективности работы, отмечают также правоцентристы.

По данным на28августа, в Италии умерли35 472человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на 5). Выздоровели206 902человека, за день этот показатель увеличился на348(днем ранее — на225). Число подтвержденных носителей выросло на1462 (днем ранее — на1411), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет265 409.

В настоящее время заражены23 035человек— на1103больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четыре недели подряд. За это время оно увеличилось почти на 11 000 — почти вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.