Ситуация на дорогах Москвы стала «нетипичной»
Москва, 28 августа, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Изменение предпочтений москвичей в сторону поездок на личном транспорте привело к нетипичной ситуации на дорогах столицы. Об этом заявил руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык, слова которого приведены на Едином транспортном портале Москвы.
По словам Кизлыка, в предыдущие годы загруженность дорог постепенно падала с середины июня и сохранялась на низком уровне примерно до середины августа. Однако на данный момент почти каждый день максимальный̆ балл загруженности на 1−2 пункта выше, чем в прошлом году.
«Так, уже две недели подряд интеллектуальная транспортная система фиксирует проезды по городским дорогам около 3,24 млн уникальных автомобилей. Годом ранее их было 3,07 млн, а заторы даже в пятничные часы пик оценивались около 7 баллов, что тоже много по сравнению с прошлым годом», — написал Кизлык.