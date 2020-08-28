Москва, 28 августа, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Изменение предпочтений москвичей в сторону поездок на личном транспорте привело к нетипичной ситуации на дорогах столицы. Об этом заявил руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык, слова которого приведены на Едином транспортном портале Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

По словам Кизлыка, в предыдущие годы загруженность дорог постепенно падала с середины июня и сохранялась на низком уровне примерно до середины августа. Однако на данный момент почти каждый день максимальный̆ балл загруженности на 1−2 пункта выше, чем в прошлом году.

«Так, уже две недели подряд интеллектуальная транспортная система фиксирует проезды по городским дорогам около 3,24 млн уникальных автомобилей. Годом ранее их было 3,07 млн, а заторы даже в пятничные часы пик оценивались около 7 баллов, что тоже много по сравнению с прошлым годом», — написал Кизлык.