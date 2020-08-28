Страны ЕС подтвердили, что не признают итогов выборов в Белоруссии
Брюссель, 28 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Итоги минувших президентских выборов в Белоруссии страны Европейского союза признавать отказались, сообщил 28 августа журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Thijs ter Haar
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По словам Борреля, соответствующее решение приняли министры иностранных дел стран ЕС. Кроме того, он заявил, что Брюссель считает «неприемлемыми действия властей» Белоруссии.
«Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что санкционный список по Белоруссии будет составлен «в ближайшие дни».