Тель-Авив, Израиль, 28 августа, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Главная израильская авиакомпания El Al объявила о первом рейсе в ОАЭ, 28 августа сообщает агентство Reuters.

Oleg Belyakov Самолёт авиакомпании El Al

Рейс назначен на понедельник, 31 августа. Прямой рейс между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и аэропортом в Абу-Даби должен доставить делегацию Израиля и советников президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о восстановлении дипломатических отношений.

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