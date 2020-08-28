Москва, 28 августа, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Говорить о снижении протестной активности в Белоруссии пока очень преждевременно. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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«Смею заверить белорусских друзей, поверьте нам, изучавшим опыт цветных революций в Киеве: ничего не пошло на спад. На воскресенье снова готовят новый пик, снова готовят различные выступления», — заявил Корнилов.

По его словам, многие события в Белоруссии сейчас дают основания проводить аналогии с Украиной 2013−2014 годов — в том числе то, что в стране вновь в политическую повестку возвращают языковой вопрос.

С другой стороны, характерны и опасения оппозиции о российском вмешательстве на фоне обращений белорусских лидеров протеста к западным странам.

«Этот же координационный совет призывает постоянно западное сообщество, Европу, Америку вмешаться конкретно в эти события», — отметил Корнилов.

28 августа бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.