Москва, 28 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В российских вузах в будущем появятся электронные дипломы, однако на данный момент этот вопрос всё ещё прорабатывается. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Цитата из видео kremlin.ru Министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков

«Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос», — сказал Фальков.

По этой причине, отметил министр, нельзя «обещать преждевременно» появление такого вида дипломов.