Москва, 28 августа, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Раскол общества в Белоруссии будет постепенно распространяться на новые общественные институты. Об этом 28 августа заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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"Я полагаю, что в (белорусском) обществе будет так: где вот маленький раскольчик есть, туда они будут идти и там мероприятия свои создавать. Это как иммунная система организма, и у нас общество точно так же: зараза с какой-то стороны подходит, обработали её — всё, не прошло», — заявил Беляков.

«Они работают по всем направлениям. Сейчас они делают ставку не только на церковь в этих расколах, но и 1 сентября вся эта проблема придёт в наши школы. Она обратилась к учителям с пламенной речью», — указал он.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусским учителям. Она заявила, что часть учителей оказались под давлением и «в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей».

Тех, кто пошёл на подлог, Тихановская призвала пообещать «дальше поступать по совести, которая важнее страха»