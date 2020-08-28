Москва, 28 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В России средняя стоимость букета первоклассников в День знаний составляет 541,25 рублей. Об этом 28 августа сообщает Росстат.

Алексей Колчин ИА REGNUM Букет для учителя

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году – все новости»

Указано, что в среднем букет состоит из пяти цветов.

«Но в школах появляется новая традиция. Весь класс дарит учителю один букет, а сэкономленные деньги передаются на благотворительность», — отметили в Росстате.

Также статистический орган подсчитал, что в 2020 году набор первоклассника в России подорожал на 2%.