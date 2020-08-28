Москва, 28 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Уже нынешней осенью может быть с изменением некоторых условий возобновлена программа кэшбека за туры по России. Об этом 28 августа сообщил источник, который близок к обсуждению данного вопроса, его слова приводит ТАСС.

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«Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит», — сказал он, уточнив, что в данный момент всех волнует, не является ли это разовой акцией.

«Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью», — также заявил источник.

Кроме этого, он добавил, что условия для принятия участия в данной программе могут быть изменены, как под запросы туристов, так и под запросы бизнеса.

«Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей — меньше», — рассказал источник, указав, что также может быть изменен ряд других условий.

Напомним, программа кэшбека, призванная сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона, стартовала 21 августа и закончится 28 августа.