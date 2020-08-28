Москва, 28 августа, 2020, 14:20 — ИА Регнум. ГБОУ Москвы «Школа №1502 «Энергия» готова к новому учебному году с новыми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор школы Владимир Чудов.

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«Я считаю, что рекомендации Роспотребнадзора — это те же самые требования. Найден хороший компромисс: все школы будут работать. На 99% наша школа готова к новому учебному году. Мы очень много чего сделали, и на данный момент я могу запустить школу. У нас должно быть защитных средств на пятидневный запас — с запасом вперёд на пять дней», — сказал Чудов.

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Он показал одну из поставок медицинских масок для школы: «В здании учатся 900 детей — представляете, какой объём масок мы должны поставить! Но в целом — нет предела совершенству».

Чудов отметил, что всё, придуманное администрацией школы, «на бумаге хорошо, а теперь всё зависит от дисциплины детей и родителей»: «Если мы докажем серьёзность этих требований, и при их выполнении мы будем сотрудничать, то всё будет более-менее нормально».

Он рассказал, что детей удалось разделить по «ступеням»: «Первые классы у нас в отдельном здании, классы со второго по шестой — в отдельном корпусе, и с седьмого по одиннадцатый — в отдельном».

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В планах школы — пригласить ещё пять человек из ЧОПа на корпус, а также увеличить число смен на столовую с 250 посадочными местами — с трёх до пяти смен. Помимо этого, в образовательном учреждении в классах установили санитайзеры, а также наборы масок и перчаток.