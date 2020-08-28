Москва, 28 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Инициативу узаконить выходной день 1 сентября для родителей первоклассников корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

»Безусловно, когда ребенок идет первый раз в первый класс — это важное и волнительное событие и для него самого, и для родителей. Поэтому предложение о предоставлении выходного дня родителям первоклассников 1 сентября выглядит вполне оправданным. Надеюсь, что работодатели отнесутся с пониманием к данному нововведению.

Во-первых, выходной планируется предоставлять за счет оплачиваемого отпуска, что не повлечет дополнительных расходов для работодателя. Во-вторых, многие родители и сейчас отпрашиваются с работы, когда их дети идут в первый класс. Поэтому законный выходной в этот день упростит жизнь и родителей первоклассников, и работодателей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива с выходным днём 1 сентября для родителей первоклассников принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР. Как пояснил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей.

Вместе с тем руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что сообщество работодателей будет категорически против. Поэтому необходимо разработать несколько вариантов облегчения жизни родителям на 1 сентября.