Киев, 28 августа, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают призывать белорусов, несогласных с итогами президентских выборов в стране, покинуть РБ, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 августа.

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Напомним, что накануне соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявивший, что граждане Белоруссии, «которые испытывают давление или преследования», могут в любой момент получить защиту на Украине.

Сегодня с аналогичным воззванием выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава дипломатического ведомства объявил:

«Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней дружественной нам стране, будут пользоваться преференциями».

По словам Кулебы, государственная пограничная служба Украины получила указание оперативно рассматривать соответствующие запросы и предоставлять разрешения на въезд.

Впрочем, представители правительства Украины избегают говорить о том, есть ли белорусы, которые решили воспользоваться данной схемой.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первые лица Украины, в т. ч. президент Зеленский, не раз публично заявляли, что Киев никак не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.