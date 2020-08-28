Москва, 28 августа, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Красноярский химический комбинат «Енисей» взыскал с Минпромторга России более 64,4 млн рублей. Средства фигурируют как расходы на содержание опасных объектов за период с 1 апреля по 30 сентября 2019 года. Предприятие-истец, работавшее в статусе ФГУП, на сегодня обанкрочено. Решение суда о взыскании долга ещё не изготовлено, а также может быть обжаловано. Тем временем комбинат подал новый иск на сумму свыше 65 млн рублей. Его рассмотрят 30 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Клод Верлинд. Марионетки

Арбитражем Москвы иск о взыскании «расходов по содержанию опасных объектов за период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 г. в сумме 64 454 634,57 рубля» был удовлетворён 27 августа 2020 года. Третьим лицом в деле участвовал Минфин России.

10 августа 2020 года тот же химический комбинат обратился к Минпромторгу РФ с иском на 65 544 956,43 рубля. Речь, вероятно, также идёт о взыскании расходов на содержание опасных объектов.

Напомним, с января 2011 года «Енисей» является банкротом. Из отчёта конкурсного управляющего, составленного в мае 2020 года, следует, что к настоящему времени в реестр кредиторов включены требования на сумму более 621,822 млн рублей. Также в рамках конкурсного производства была проведена инвентаризация имущества, стоимость которого составила свыше 1,897 млрд рублей. Помимо того, по судебным решениям с Российской Федерации взысканы расходы на содержание шламонакопителя — 22,39 млн рублей, 80,02 млн рублей, 97,49 млн рублей, а также 143,93 млн рублей.