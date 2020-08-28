Владивосток, 28 августа, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В Приморском крае скрывают информацию о готовности школ начать учебный год и выполнить рекомендации Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Абсолютно никакой информации не предоставлено родителям школьников. Корреспондента ИА REGNUM с редакционный заданием не пустили в школы Дальнегорска, отказался отвечать на вопросы и начальник управления образования Николай Гумен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Получив редакционное задание, корреспондент ИА REGNUM направился в управление образования, чтобы согласовать посещение школ Дальнегорска и получить ответы на вопросы о готовности учреждений образования к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Встретиться с начальником Николаем Гуменом оказалось возможно, лишь записавшись на личный приём, который проводится только по понедельникам.

На личном приёме 24 августа Николай Гумен назначил время для интервью, вопросы которого получил от корреспондента, и пообещал решить процедуру с посещением школ. В назначенный день, 26 августа, корреспонденту ИА REGNUM позвонили из приёмной управления образования и сообщили, что встречу перенесли. Уже 28 августа в 12:00 корреспондент ИА REGNUM вновь пришёл в приёмную управления образования. Начальника на месте не было. Он появился через полчаса и сообщил, что интервью он дать не может, с посещением школ вопрос тоже не решён. Оказалось, что для того, чтобы получить ответы на вопросы о готовности школ Дальнегорска к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, необходимо записаться на личный приём к заместителю главы городского округа Ольге Наумовой, дозвониться до которой не удалось. А для того, чтобы посетить школы и увидеть, как они готовы к работе в новых условиях, нужно получить разрешение у главы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова, для этого на его имя необходимо направить официальный запрос.

В общем, попасть в школы города на севере Приморья без разрешения «большого» начальства невозможно. Учреждения образования здесь как сверх секретные объекты. И получить информацию, которая должна быть общедоступна, тоже невозможно. Отметим, что информацией о начале учебного года по состоянию на пятницу 28 августа не обладают и родители: когда и как начнётся учёба, пока не сообщается.

Редакцией ИА REGNUM 17 августа был направлен официальный запрос в министерство образования Приморского края о предоставлении информации о готовности школ к работе в новом учебном году с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ответ на запрос в редакцию пока не поступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, школы в России готовятся начать учебный год в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По всей стране корреспонденты агентства посещают учебные заведения и знакомятся с ситуацией на местах. Ранее отказались предоставить информацию в гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что в большинстве случаев администрации школ, вузов и детских садов в день обращения предоставляют запрашиваемую информацию, понимая её общественную значимость.