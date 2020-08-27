Аддис-Абеба, 28 августа, 2020, 00:53 — ИА Регнум. В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1186 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

ИА REGNUM Эфиопия

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 46 407. Также за минувшие сутки в Эфиопии скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на эфиопской территории жертвами болезней, вызванных COVID-19, стали 745 человек.

По данным минздрава Эфиопии, 28 831 человека в настоящее время получают необходимое лечение, из них 330 находятся в тяжелом состоянии. Уже 16 829 пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений страны.