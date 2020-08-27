Париж, 27 августа, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Во Франции за последние сутки зафиксировано 6111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 27 августа генеральная дирекция здравоохранения страны.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

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Отмечается, что это максимальный показатель суточного прироста выявленных инфицированных за последние пять месяцев. Самый высокий показатель был отмечен в конце марта — 7578 случаев заражения за сутки.

Как сообщается, на сегодняшний день в больницах Франции находятся 4535 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 381 человек находится в реанимационных отделениях в тяжёлом состоянии.