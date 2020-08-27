Неаполь, Италия, 27 августа, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Актуальная ситуация с эпидемией в Италии делает невозможным начало учебного года в школах, заявил в четверг, 27 августа, глава провинции Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.

Пустой школьный класс

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Решение должно быть принято в течение двух ближайших недель, эпидемиологическая ситуация меняется, но пока она далека от такой, при которой уже можно открывать школы, полагает губернатор.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски — за исключением моментов ответа на вопросы преподавателей.

По данным на27августа, в Италии умерли35 463человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — на 13). Выздоровели206 554человека, за день этот показатель увеличился на225(днем ранее — на314). Число подтвержденных носителей выросло на1411 (днем ранее — на1367), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет263 949.

В настоящее время заражены21 932человека— на1179больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую неделю подряд. За это время оно увеличилось на 9500, то есть на 75%. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.