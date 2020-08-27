Минск, 27 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Белорусские силовики проводят задержания оппозиционных активистов на площади Независимости в Минске. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают СМИ.

Спадар Бурак Белорусский ОМОН

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Напомним, что сегодня белорусская оппозиция снова решила устроить несанкционированные массовые мероприятия в Минске. Протестующие против режима Александра Лукашенко собрались на площади Независимости перед Домом правительства.

Силовики выстроились в цепь и начали вытеснять участников акции протеста с площади, где находились несколько тысяч человек. Силовых методов сотрудники белорусского ОМОНа не применяли.

Омоновцы изолируют небольшие группы протестующих и уводят их в автозаки.