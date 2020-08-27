Минск, 27 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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По словам представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, журналисты задержаны для выяснения их личностей.

«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», — сообщила Ганусевич.

Напомним, что белорусские силовики не церемонятся с журналистами во время акций протеста, которые начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.