Рим, 27 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. При наличии малейших симптомов простуды или боли в горле следует оставаться дома и не идти на работу, заявил в интервью Radio Cusano Campus в четверг, 27 августа, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

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Прежде многие игнорировали легкое недомогание и при наличии симптомов всё равно шли на работу, но в нынешней ситуации так делать не следует, добавил он.

По данным на26августа, в Италии умерли35 458человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на 4). Выздоровели206 329человек, за день этот показатель увеличился на314(днем ранее — на353). Число подтвержденных носителей выросло на1367 (днем ранее — на878), что является самым высоким показателем за три с половиной месяца (с 12 мая). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет262 540.

В настоящее время заражены20 753человек — на1039больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую неделю подряд. За это время оно увеличилось на 8500, то есть на 70%. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.