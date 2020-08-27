Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Съезд с внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга на пересечении с Таллинским шоссе перекрыт в связи с ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Яндекс. Карты ДТП на КАД Петербурга 27.08.2020

По предварительным данным, около 17:15 мск на пересечении КАД с Таллинским шоссе на съезде с внешнего кольца в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

«В связи с тем, что фуру развернуло на проезжей части, съезд перекрыт полностью», — уточнили в ведомстве.

На месте находятся представители эксплуатирующей подрядной организации. К месту происшествия вызвана спецтехника для эвакуации поврежденного автомобиля. Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев выбирать альтернативные маршруты движения.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс карты», вечером 27 августа обстановка на дорогах оценивается в 8 баллов. Дорожная обстановка также осложнена погодными условиями, по прогнозу дождь будет идти до 20 часов.