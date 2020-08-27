Симферополь, 27 августа, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Развитие дорожной сети является одной из приоритетных задач, заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с рабочими, строившими в Крыму автомобильную трассу «Таврида».

Kremlin.ru Открытие автомобильного движения по построенным участкам трассы «Таврида». Проезд строительной техники

При этом глава российского государства рассказал о планах увеличения темпов строительства дорог.

«Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного», — ответил Путин на вопрос, сохранится ли темп строительства дорог в нынешнем масштабе.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что «там, где есть дорога, там есть жизнь», пояснив, что наличие дороги стимулирует развитие и экономики, и социальной сферы.

«Поэтому одна из приоритетных задач — это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог», — подчеркнул Владимир Путин.