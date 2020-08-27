Минск, 27 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Инцидент с попыткой проникновения в посольство Ливии в Минске связан «со внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами», сообщили 27 августа в пресс-службе МИД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливийские дела

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Отвечая на вопрос о том, что произошло 27 августа на территории ливийского посольства в Минске, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сказал, что инцидент произошёл около шести часов утра.

По словам дипломата, «группа лиц проникла на территорию посольства Ливии в Минске», срезав запорное устройство внешних ворот и вскрыв дверь, ведущую в здание дипмиссии.

Глаз пояснил, что «смешанная группа представителей МВД» приехала на место ЧП, но не вошла в здание — в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не позволяющей входить без приглашения на территорию посольства.

Глаз «По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами. Ситуация там складывается таким образом, что на территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства».

По словам белорусского дипломата, ни одна из сторон не сообщила о телесных повреждениях или побоях. Задержаний правоохранительными органами не было. Дипломат добавил, что Минск «не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий».

При этом до руководства ливийской дипмиссии «доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности». Белорусский МИД обратился в МВД с просьбой усилить охрану общественного порядка в районе ливийской дипмиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территорию ливийского посольства в Минске пытались проникнуть три десятка человек.