Москва, 27 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 21 августа составил $590,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

На 14 августа международные резервы страны составляли $590,2 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $600 млн, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост резервов произошёл «в результате положительной переоценки активов, обусловленной укреплением доллара США по отношению к другим валютам».

На начало августа, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $435,71 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,86 млрд, монетарное золото — $144,22 млрд.

Напомним, в середине месяца объём международных резервов России впервые в истории превышал $600 млрд.