Новосибирск, 27 августа, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Учебный процесс в части школ Новосибирска будет смешанным — один-два дня в неделю дети будут заниматься дистанционно. При этом учебный год для всех школ города традиционно начнётся 1 сентября, но по новым правилам. Так, праздничные линейки пройдут для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом говорилось сегодня, 27 августа, на городском педагогическом совете.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

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"Мы приняли решение провести праздничные линейки во всех школах города для учащихся первых и одиннадцатых классов. Традиция должна соблюдаться, ведь такой день бывает раз в жизни. Будут ли проводиться линейки для других классов, в каждой школе решат индивидуально, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сегодня многих родителей волнует, как будет организован учебный процесс, какие меры безопасности приняты. Ограничения коснутся всех — таковы требования Роспотребнадзора. Мы не можем для каждого класса выделить отдельный кабинет. Отсюда — смешанная система преподавания, организация перемен, обеденного перерыва. Это потребует большой ответственности и дисциплины».

По словам начальника департамента образования мэрии города Рамиля Ахметгареева, все школы разработали режим организации образовательной деятельности в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России. по его словам, все образовательые учреждения обеспечены антисептическими и моющими средствами, созданы условия для проведения «утреннего фильтра».

«Начальные и одиннадцатые классы будут посещать образовательные учреждения. В некоторых школах мы введём смешанную форму обучения. Она предполагает, что четыре-пять дней в неделю дети будут посещать школу, а день-два будут обучаться с использованием дистанционных технологий. До пандемии в таком формате работали 50 учреждений города», — отметил Ахметгареев.