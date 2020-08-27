Москва, 27 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В случае отмены устаревших требований и правил сроки строительства будут быстрее примерно на четверть, а сам процесс станет дешевле на 15−20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил председатель регионального отделения Партии Роста в Новгородской области, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов.

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Он напомнил, что на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время в России изменят две-три тысячи устаревших строительных норм. В июле правительство РФ подписало постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Таким образом около трёх тысяч нормативных правовых актов из обязательных требований перешли в разряд рекомендаций.

«Если перевести огромное количество нормативных актов, регулирующих сегодня строительную отрасль, на бумагу, то мы получим кубометры макулатуры. Это можно сравнить с якорем, тормозящим развитие отрасли, которой очень нужен глоток свежего воздуха после пандемии», — заявил Бондалетов.

По его мнению, именно застройщики чаще других сталкиваются с необоснованными требованиями в области пожарной и санитарной безопасности, а также многочисленными сложностями при прохождении государственной экспертизы или согласованиями гостехнадзора. Например, для подключения к сетям строительным компаниям необходимо собрать одинаковые пакеты документов как для нового объекта, так и в случае капитального ремонта здания, даже если оно без сбоев эксплуатировалось в течение ряда лет.

«Для того, чтобы собрать все эти бумаги застройщик должен содержать немалый штат специалистов, что сказывается на себестоимости выполняемых работ. Если нормы отменят, то это удешевит процесс строительства», — отметил Бондалетов.