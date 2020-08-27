Москва, 27 августа, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Политические интересы преследуют те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — сказал Путин.

Определённые люди хотят влиять на белорусские процессы, добавил российский лидер и выразил надежду, что политический кризис в Белоруссии разрешится мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко заявил 27 августа, что не собирается «никого убаюкивать» и справится с уличными протестами, действуя по закону.

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