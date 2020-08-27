Симферополь, 27 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из участков, сообщил «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, трасса «Таврида» протяженностью более 250 км соединит Керчь и Севастополь. Строительство трассы началось в мае 2017 года. Окончательно в эксплуатацию трасса будет введена в конце декабря 2020 года, запуск движения по ней планировали открыть в сентябре.