Москва, 27 августа, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Адвокат Константин Мусман написал открытое письмо, в котором просит перенести начало учебного года в России на 1 октября. Текст обращения оказался в распоряжении ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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"В Италии, Испании, США отсрочено начало учебного года для детей. В некоторых штатах США, например в том же Нью-Йорке, дети пойдут в школу по окончании зимних каникул 2021 года. В Испании на островной части дети начнут учиться с 1 ноября. Это — мировая практика, и мы не можем ее не учитывать», — написал адвокат.

По его словам, идею о переносе начала учебного года озвучивали и некоторые депутаты Государственной думы РФ.

«Как адвоката и как отца, меня крайне интересует данный момент. Я категорически запретил своему ребенку 1 сентября идти в школу, так как считаю, что к настоящему времени не созданы условия для обеспечения реальной эпидемиологической безопасности в российских образовательных учреждениях. В масштабах страны ситуация с отправкой детей в школу крайне серьезная. Необходимо соблюдать права и свободы личности несовершеннолетних лиц, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — отметил Мусман.

Он считает «обязательным перенести начало занятий в российских средних общеобразовательных школах» и обращается с просьбой об этом к руководству страны.