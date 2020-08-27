Министр обороны Швеции заявил о возможной помощи оппозиции в Белоруссии
Стокгольм, 27 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Министры обороны Евросоюза приехали в Берлин, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и Восточном Средиземноморье. По итогам вечерней встречи, состоявшейся 26 августа, глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что при необходимости европейцы могут посчитать целесообразным выступить в поддержку оппозиции в Белоруссии. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
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Комментируя итоги встречи в отношении белорусского кейса, Хультквист заявил следующее: «Нами всеми были озвучены явные признаки поддержки права народа определять свое собственное будущее и избирать своих представителей».