Стокгольм, 27 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Министры обороны Евросоюза приехали в Берлин, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и Восточном Средиземноморье. По итогам вечерней встречи, состоявшейся 26 августа, глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что при необходимости европейцы могут посчитать целесообразным выступить в поддержку оппозиции в Белоруссии. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Комментируя итоги встречи в отношении белорусского кейса, Хультквист заявил следующее: «Нами всеми были озвучены явные признаки поддержки права народа определять свое собственное будущее и избирать своих представителей».

«Но были ли приняты какие-то решения о том, как ЕС должен действовать в вопросе Белоруссии?» — задали вопрос журналисты.

«У нас было скорее некое общее обсуждение ситуации, но отношение к происходящему у всех одинаковое. Поэтому я полагаю, что есть явная поддержка того, чтобы действовать в определенном направлении при наличии четко выраженного решения поддержать оппозицию», — ответил Хультквист.