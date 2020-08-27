Москва, 27 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Запад будет давить на политическую ситуацию в Белоруссии посредством экономики. Об этом 27 августа заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что выиграл и сохранил за собой власть. Однако такая уверенность преждевременна. Запад будет оказывать дальнейшее давление на него посредством экономических механизмов.

«В первую очередь проигрывает белорусский рубль. Волну скупки валюты попытаются дополнить новой волной скупки валюты и недоверия к валюте. Если посмотреть оппозиционные блоги, то там говорят, что экономика Белоруссии не сдюжит», — сказал Колташов.