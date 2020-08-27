Стокгольм, 27 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В конце лета в шведских аптеках резко выросли продажи индивидуальных средств защиты органов дыхания и полости рта. К такому выводу пришли журналисты SVT, которые провели собственное исследование.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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Напомним, что в настоящее время Швеция является редким исключением, — в стране не только не был введен масочный режим, но и со стороны Агентства общественного здравоохранения даже не прозвучала рекомендация использовать какие-либо средства защиты в публичных местах. Однако несколько дней назад генеральный директор ведомства Юхан Карлсон заявил, что рекомендации в скором времени могут измениться, дав понять, что власти могут обязать граждан носить маски.

По данным журналистов, крупнейшая сеть аптек в Швеции Apotea еще три недели назад продавала 150 000 масок в неделю, однако уже на прошлой неделе продажи выросли до 395 000 масок (+163%).

«Мы наблюдаем за активной скупкой, являющейся ожидаемой из-за возможных изменений рекомендаций Агентства общественного здравоохранения», — заявил генеральный директор Apotea Пер Свардссон.