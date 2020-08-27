Москва, 27 августа, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Министерства обороны России на вердикт арбитража Москвы. По иску «Завода радиотехнического оборудования» ведомству предстоит выплатить свыше 624 млн рублей долга по госконтракту и крупную неустойку. Обжаловать решение министерство не смогло, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В основе дела лежал контракт от 2018 года на поставку цифровых радиорелейных станций Р-416 ГМ. Цена контракта с учётом дополнительного соглашения составляла 1,224 млрд рублей при цене за единицу товара в 2019 году — 40,528 млн рублей.

«АО «ЗРТО» было поставлено 30 комплектов товара с опережением сроков поставки, предусмотренных контрактом», — отмечалось в материалах дела.

Одна из войсковых частей, получившая товар, сославшись на невозможность увеличения лимита финансирования, не оплатила поставку. Тогда в Министерство обороны от завода была направлена претензия, не получив ответа на которую, предприятие пошло в суд.

Напомним, завод из Северной столицы входит в дивизион концерна «Алмаз-Антей» и это далеко не первый спор между сторонами. Ранее министерство уже взыскивало с АО «Завод радиотехнического оборудования» неустойку — почти 6 млн рублей. Истец просил более 21 млн рублей, но суд снизил размер требований.