Москва, 27 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Озвученные вице-премьером Маратом Хуснуллиным темпы роста портфеля ипотечных кредитов в стоимостном выражении на 20% по итогам первого полугодия 2020 года оказались выше заявленных Банком России 13,9% из-за учета их рефинансирования, что сам чиновник и уточнил в интервью. Рефинансирование, действительно, стало выгодным, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, комментируя рост объёма ипотечных кредитов.

Mil.ru Ипотека

«Рефинансирование стало выгодным — после снижения ЦБ ключевой ставки на 2 п. п. до текущего исторического минимума в 4,25% годовых средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам опустилась с 9,00% до 7,50% годовых.

Многие не могли не воспользоваться таким подарком и не уменьшить процентные выплаты банкам, что стало особенно актуально сейчас на фоне падения реальных располагаемых доходов населения на 8% по итогам второго квартала (данные ЦБ).

При этом в качестве антикризисной меры в апреле правительство ввело инструмент льготной ипотеки по ставке не более 6,5% годовых, что также стало дополнительным фактором столь позитивной динамики.

По словам гендиректора ДОМ. РФ Виталия Мутко, по этой программе было подано 500 тыс. заявлений, и к текущему моменту получили одобрение 134 тыс. кредитов на 362 млрд руб. Лимит по этой программе составляет 900 млрд руб., и до ее окончания остается лишь два месяца. Ведется дискуссия о ее продлении на 2021 год, но есть среди этого и противники.

Замминистра финансов Алексей Моисеев опасается возникновения «пузыря» на рынке недвижимости, поскольку банки в скором времени могут исчерпать пул надежных заемщиков и начнут выдавать льготную ипотеку тем, кто может столкнуться с проблемами в ее обслуживании.

Опасения есть и у самого Хуснуллина, который считает, что вместе со столь резким оживлением ипотечного рынка федеральные и региональные власти должны не допустить резкого роста цен на жилье. По законам экономики при росте спроса и отсутствии расширения предложения их подъем неизбежен.

Поэтому вице-премьер предложил не ставить препятствия на уровне чиновников в затягивании выдачи строительным компаниям соответствующих разрешений, решения вопросов с инфраструктурой — то, что они могут регулировать. В этом случае для роста предложения вслед за активным подъемом спроса не возникнет препятствий.

В целом же подобная ситуация говорит об отсутствии предпосылок поддержания столь высоких темпов роста ипотечного рынка в будущем, что станет естественным ограничителям для роста цен на рынке недвижимости.

Восстановление экономики после пандемии коронавируса займет не менее 1,5−2 лет, выправление ситуации с доходами населения может потребовать еще больше.

Банк России фактически уже достиг минимума в снижении ключевой ставки. Рефинансирование ипотечных кредитов на определенном этапе может иссякнуть, равно как и число тех, кто способен взять и обслуживать ипотечный кредит.

Рынок перейдет в равновесие, и его дальнейшая динамика будет иметь большую зависимость с происходящим в экономике», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на территории России объёмы выдачи ипотеки с начала 2020 года превзошли прошлогодние показатели.

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