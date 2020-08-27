Пекин, 27 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Пекине открылась выставка документов, посвященная наследию одного из основателей КПК Чэнь Дусю (1879−1942 гг.) и писателя и литературного деятеля Хо Ши (1891−1962 гг.). Об этом 26 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая вклад этих деятелей в дело китайской революции.

Чэнь Дусю

Чэнь Дусю — первый генеральный секретарь ЦК КПК, впоследствии смещенный и исключенный из партии в результате конфликта с Мао Цзэдуном. Являлся одним из лидеров Синьхайской революции 1911−1912 годов и движения «4 мая», сложившегося в Китае под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в России, а также решения Версальской конференции не возвращать Китаю захваченные и отторгнутые Японией бывшие немецкие колонии. Вместе с Хо Ши выступил создателем революционного «Движения за новую культуру», которое противопоставило себя конфуцианской морали, считавшейся революционерами консервативной.

На выставке, которая продлится до конца августа, представлен ряд ценных экспонатов, в том числе личные записи Хо Ши во время обучения за границей. После Пекина выставка будет показана в Шанхае, Ханчжоу и Нанкине.